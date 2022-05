Sébastien LAFON

ATPL(H) - IR(H) SE/ME - MCC - FI(H) - TRE(H) - IRE(H).

QT IR SP/MP TRI S365/EC155 - QT IR SP TRI NH90 - QT IR MP TRI AW189.

H.H.O nuit & jour - NVIS



Engagé dans la Marine Nationale en 1992, mon parcours varié m'a permis d'être qualifié sur Epsilon, Rallye, CAP10, Gazelle, Alouette 2, Alouette 3, Dauphin N et F, Panther, Lynx et NH90.



J'ai eu la chance de servir comme instructeur à Rochefort et à Lanvéoc-Poulmic au sein des escadrilles 51S et 50S, à Saint-Mandrier au sein des Flottilles 31F et 35F, à Hyères en détachement de service public, au groupement d'entraînement et d'instruction, au CEPA/10S et à la Flottille 31F.



Cette carrière, ponctuée par plusieurs années embarquées sur différents bâtiments de la Marine Nationale, m'a permis d'exercer des fonctions de conseil, d'encadrement et de direction dans des domaines divers tels que les ressources humaines, la sécurité des vols, l'instruction, la planification, la conduite des opérations et les programmes industriels. J'ai particulièrement tenu les fonctions de chef de détachement d'hélicoptère embarqué et de service public, les fonctions de responsable de l'instruction, de la sécurité des vols et des opérations d'une flottille.



Un des premiers pilotes désignés en 2009 pour réaliser l'expérimentation opérationnelle du NH90 Caïman Marine, j'ai actuellement la responsabilité de la formation des personnels navigants sur cet hélicoptère. Je dirige simultanément l'équipe de marque marine en charge du développement du simulateur MRTD NH90.



Mes compétences :

instruction

Management

SAR

Sauvetage en mer

Simulation

Training