Sebastien LAFONT

Mes recherches s'organisent autour de l'étude des échanges entre la végétation et l'atmosphère dans le cadre de l’infrastructure de recherche européenne ICOS.

Pour voir le réseau ecosystème France voir :

https://icos-eco.fr/



pour en savoir plus sur l'infrastructure de recherche européenne voir

https://www.icos-ri.eu/



Activités :

analyse de données

Développement de modèle numérique.

Traitement de données de télédétection visible.

Veille scientifique.

Rédaction de rapports et d'article dans des revues internationales

Collaborations internationales



La liste de mes publications est disponible ici :



http://www.researcherid.com/rid/C-2475-2008



Mes compétences :

Météorologie