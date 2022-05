Sebastien LAFONT

Chef d'Agence Rexel St Genis Pouilly

- Anime et fédère les collaborateurs.

- Garanti et développe l’activité commerciale de l'agence

- Organise et coordonne l’application de la politique commerciale de l’enseigne

- Assure la gestion administrative de l'agence

- Recrutement de personnel



Mes compétences :

Électrotechnique

Management

Vente

Développement commercial

Industrie

Norme Installations électriques à basse tension

Gestion de projet