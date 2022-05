Sebastien LAFOREST

Je suis actuellement en recherche d'un emploi de pâtissier au sein d'une grande distribution.

Aimant le dynamisme du commerce et le relationnel avec la clientèle.

Je serai prêt pour m'investir a fond dans tous projets qui me sera proposés.

Cordialement.



Mes compétences :

Technique d'inventaire

Formation d'apprentis

Gestion des stocks

Traçabilité du produit

Règles d'hygiènes

Tours

Fabrication et décoration entremet

Prises de commandes

Informations produit

Cuisson

Relations clients