Sébastien LAGELEE

Mon entreprise intervient dans le secteur de l'aménagement paysager, dotée d'une équipe de professionnels qualifiés et organisés, nous sommes à même de répondre à des demandes diverses en terme de travaux de terrassement, tout type de clôture, arrosage automatique, terrasse et cheminement, pavage, travaux de plantation, engazonnement, élagages/abattage, éclairage de jardin, taille et remise en état de jardin, entretien, réseaux divers, arrachage...



Nos principaux clients sont les Syndic de copropriété, Particuliers, Entreprises, Promoteurs et Agences immobilières



Un métier de fou, mais quand on est passionné...!



Mes compétences :

Paysagiste