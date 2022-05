Sébastien LAJAMBE

Je travail pour le compte de l’UFF (Union Financière de France) banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises.

Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l’immobilier, les valeurs mobilières et l’assurance vie ainsi qu’un large éventail de produits destinés aux entreprises et à leurs dirigeants (plan d’épargne retraite, plan d’épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).



Au 31 juin 2012, l’UFF compte 138 000 clients, dont 117 000 particuliers et 21 000 entreprises.

L'UFF est cotée sur Euronext Paris Compartiment B Code Euroclear 3454 Code ISIN FR0000034548.



L’UFF vous permet d’avoir accès au savoir faire de partenaires de renom tels que : AVIVA, AUDACIA, CARMIGNAC, LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, ROTHSCHILD, GDP VENDOME, BOUYGUES, PIERRE ET VACANCES pour ne citer qu’eux.



Depuis plus de 45 ans, l’UFF s’engage à offrir à ses clients les meilleures garanties et les accompagne dans l’optimisation de leur patrimoine grâce à un suivi régulier et personnalisé tout au long de la gestion de leur compte.



Mon métier est de vous conseiller, pour cela il m’est nécessaire d’établir avec vous un diagnostic de votre situation en y intégrant l’ensemble des paramètres civils, fiscaux, sociaux et économiques. C’est également de gérer, de prendre les décisions et de choisir les solutions adaptées à vos motivations, à vos besoins, à vos moyens et à l’évolution de votre situation dans un environnement changeant (la fiscalité, le droit, les marchés).



Mon objectif : gérer, suivre et optimiser votre patrimoine en vous informant au bon moment des opportunités à saisir tout au long de la gestion de votre compte. Il s’agit d’un conseil sur mesure sur le long terme. Je me déplace vers vous, à votre domicile, sur votre lieu de travail où un lieu extérieur à votre convenance.



Je m’engage à vous garantir la concrétisation de vos objectifs patrimoniaux prioritaires dans le respect de votre cahier des charges et en fonction de l’échelle temps qui nous est imparti.