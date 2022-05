Sebastien LALANNE

De formation comptable et financière et après dix ans d'opérationnel sur le terrain (club méditerranée, ucpa, prodintour) j'ai rejoint Navitour (voyagiste appartenant à une holding en Tunisie) afin d'être en charge du développement commercial et développement produit.

Etant conscient du potentiel touristique de la Tunisie mais malheureusement très mal orienté, je souhaite travailler sur des produits à la carte (dans le cadre d'incentives, CE) des "éco produits" (randonnées, méharées, ornithologie, découverte de la nature et du patrimoine), des produits "sport" (plongée, spéléo...) et maritimes (croisières) . Dans une optique de développement durable, une partie des gains réalisés sur mes ventes sera automatiquement et avec la plus grande transparence reversée à des organismes tel WWF tunisie et associations pour le développement de régions défavorisées.



Mon but : faire connaître la Tunisie sous ses autres facettes (le tourisme cheap n'est que la face apparente de l'iceberg)



Alors n'hésitez pas à me contacter pour toute demande de séjours pour groupes



Mes compétences :

Développement durable

Écologie

Plongée

Tourisme