Sébastien LAMBOLEY

Je suis issu de la grande distribution ou j'ai passé 12 ans en tant que directeur de magasin.

J'ai décidé de me consacrer à ma passion pour le vin en tant que professionnel cette fois.

J'ai donc suivi un master en commerce international des vins à Beaune qui m'a conduit aujourd'hui vers le métier d'agent commercial en vins et spiritueux.

Aujourd'hui, l agence SLWINE représente 40 domaines et châteaux sur les régions Bourgogne et Franche Comté.

L'arrivée de Romain Bouhier, sommelier de plusieurs restaurants étoilés nous a permis de franchir une marche supplémentaire vers la qualité et le service de nos clients.



Mes compétences :

Management commercial

Force de vente

Dégustation

Vin

Négociation

Management

Commerce

Agent commercial

CHR