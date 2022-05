Sébastien LAMBOTTE

C’est par ce que l’on dit, par les histoires que l’on raconte, à travers les passions que l’on partage, que l’on parvient à capter l’attention, à amorcer une relation, à susciter l’intérêt.



Créé par deux journalistes de formation, Talk2u a développé une expertise dans la production de contenu rédactionnel, mais aussi dans la diffusion de ces derniers sur le web, à travers les réseaux sociaux.



Vous voulez fidéliser vos clients ? Vous voulez marquer votre différence ?



Talk2u vous aide à gagner en visibilité par la mise en oeuvre de stratégies de contenu personnalisées en fonction des objectifs et des cibles de chacun, en vous accompagnant de manière pragmatique pour vous aider à mieux appréhender les outils à votre disposition (blogs, CMS, réseaux sociaux), en travaillant avec vous à la définition et à la production de contenus de qualité afin de toucher votre cible. Nous vous donnerons les clés du community management au service de votre organisation.



Nous identifions avec vous ce qui vous permettra d’être remarquable et remarqué, en valorisant votre expertise, votre singularité.