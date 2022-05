Sebastien LAMOTHE

Une importante expérience en homologation de véhicules automobiles m’a permis de comprendre toutes les strates de cette activité: Une parfaite connaissance de la réglementation automobile acquise au fur et à mesure des évolutions législatives complété d’une veille normative des différents métiers.

Ainsi je valide les exigences de sécurité et réglementation de toutes les études et produits développés et j’assiste les différents services pour les normes et règlements dans le respect de la qualité.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Catia v5

Veille réglementaire

Essais mécaniques

Réglementation produit

AutoCAD

SolidWorks

Normes ISO

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Automobile

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

ISO/TS16949

Homologation

Gestion documentaire

Normes nationales et internationales (directives e

Autodesk inventor

Méthodes de résolution de problèmes

Gestion de projet

Analyse fonctionnelle