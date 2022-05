Sebastien LAMOTHE

Sébastien Lamothe, après avoir enseigné pendant plus d'une dizaine d'années en tant que professeur de français en collège et lycée, souhaitant me reconvertir dans un domaine professionnel en relation avec mes compétences et mes goûts personnels, je suis actuellement à la recherche d'un travail dans le milieu de l'édition et/ou de la presse. Ayant passé et réussi le test d'admissibilité à Formacom, organisme de formation de lecteur/correcteur reconnu par l’État, je me prépare à commencer ma formation au mois de juin. Intéressé par toute offre d'emploi ou promesse d'embauche dans ce domaine, extrêmement motivé, possédant déjà de bonnes qualités rédactionnelles, je suis aussi intéressé par l'histoire, la philosophie, la littérature, la peinture et le cinéma que par tout type de sujet touchant à l'actualité. Ouvert d'esprit et curieux de tout, n'hésitez pas à me contacter et à laisser un message: j'y répondrai avec plaisir.



