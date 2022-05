Sebastien LANGLAIS

Bonjour,



Après une formation de cuisinier, je me suis réorienté vers le transport. J'ai tous les permis poids lourds et super lourds ainsi que la FIMO.



Je suis aujourd'hui spécialisé dans le transport de mobil homes. A ce titre, je suis en cours de crétion d'une entreprise spécialisée dans la vente/achat/installation/location/transport de mobil homes. Par la suite, l'entreprise étendra son activité à tous types de transports.



Un site Internet est actuellement en cours de création.



Pour toute info ou renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter au 06.76.24.87.01, ou par mail.

Vous pouvez aussi contacter mon associé, responsable commercial, Emmanuel Riché au 06.19.50.59.31 ou manuriche@aliceadsl.fr



Bonne navigation !



Mes compétences :

Anglais

installation

Transport

Vente