Sébastien LANGLOIS

Je suis polyvalent suite à mon expérience dans une entreprise du bâtiment. Je suis passé par le bureau d'étude, la direction d'un service travaux et le commerce durant mes 12 ans dans une société. Je suis très investi, sérieux et organisé dans le but d'atteindre mes objectifs. C'est pour cela que j'ai décidé de créer mon entreprise Home Evolution qui est specialisé dans l'aménagement de combles, rehaussement et extension de maison.



Mes compétences :

VRP

Bâtiment

Direction travaux