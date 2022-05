J’ai effectué différents métiers liés à la gestion puis comme cadre en support du service opérations France et Belgique pour Genworth Financial.



Avec 5 ans dans la gestion de projets et avec l'acquisition d'une certification Lean Six Sigma Green Belt, j’ai participé à plusieurs projets logiciels internationaux et d'amélioration des process en tant qu'assistants de Black belt ou de Master Black Belt ou bien comme chef de projet pour la France (customer experience enhancement).



J'étais également responsable de la veille technologique et de l'audit qualité des systèmes et des processus de gestion, interlocuteur privilégié des développeurs informatique.



En tant que Responsable de formation (pour les équipes françaises de Paris et en Irlande), je me suis attaché à détecter les besoins, créer des supports, animer les formations et assurer le suivi des participants. Je participais également au processus de recrutement des nouveaux gestionnaires et était en charge d'évaluer leurs performances.



40% de mon poste se faisait en anglais avec des collègues anglais, irlandais, allemands, espagnols, turcs et norvégiens.





Retrouvez-moi également sur LinkedIn :

fr.linkedin.com/pub/sebastien-langonnet/40/608/76/





Mes compétences :

Lean Six Sigma

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Amélioration de process

Audit qualité

Gestion de la relation client

Reporting

Conseil en organisation

Optimisation des process

Conduite du changement