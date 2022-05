Sébastien LANOE

Consultant SI pour la mise en place de référentiel de processus métier, de cartographie applicative, sur la conduite des projets et la mise en place des outils associés.



Cela fait maintenant 14 ans que j'opère au sein des Systèmes d'Information sur les différentes phases des projets tout d'abord en tant que rédacteur de livrables (Cahier des Charges, Dossier d'Architecture) puis sur l'accompagnement à la rédaction à travers :

- une expertise méthodologique transverse

- la mise en place d'un référentiel avec l'outil MEGA

- le coaching des équipes sur la modélisation des processus et des applications.



En tant que consultant indépendant depuis 12 ans pour plusieurs grands comptes, je suis au service de mes clients pour atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Mes compétences :

Cartographie des processus

Gestion de projet

MEGA

Cartographie des applications

Méthodologie