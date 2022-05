Chef de projet avec plus de 15 ans d'expérience dans l'édition logicielle travaillant à l'international (dans plus de 30 pays) dans un domaine de haute technologie à forte valeur ajoutée. Spécialisé en B2B pour de grands comptes privés ou publics (ministère et défense).



Mes compétences :

Marketing produit

Gestion de projet

Support commercial

Gestion de la relation client

Support client