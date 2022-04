Florence LANOË

De formation technique, je suis passionnée par l'univers produit, plus spécifiquement dans des domaines novateurs. Au cours de ma carrière, je me suis rapidement orientée vers le développement commercial et assure depuis 1995 des fonctions à responsabilités, avec une forte orientation terrain.



Je gère, en toute autonomie, l’ensemble des phases commerciales de prospection, vente et négociation, ADV.



Particulièrement expérimentée en B2B, pour tous niveaux d’interlocuteurs (dont les Grands Comptes, les intégrateurs et revendeurs), je suis également familiarisée avec le contexte international, grâce à une pratique courante et professionnelle de l'anglais.



Je possède des notions de marketing direct et opérationnel et une première expérience en management. Je maîtrise de nombreux outils informatiques en bureautique, CRM/ERP.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

ADV

CRM ERP

Management

Microsoft Office