Didier GOLDMAN

Ingénieur informatique dans une ssii de développement en informatique.



Cette société se spécialise dans les logiciels de cartographie, et propose une gamme parmi les plus spécialisées et les plus performantes du marché.

Ses clients sont pour autant des sociétés privés de production cartographique que des organismes officiels (IGN, armée service hydrographique...) et ce dans le monde entier.



Présent de puis sa fondation, j'ai participé à pratiquement tous les développements et je suis le concepteur et développeur de nombreux algorithmes de généralisation, principalement les plus complexes.



J'ai une prédilection pour les développements bas niveaux concernant entre autre la gestion de grandes quantités de données, les traitement géométriques avancés, et toutes types d'optimisation.



Mes compétences :

Développement

Cartographie

Objective C

Optimisation

C++

C