Sébastien LANOY

Fort de 19 années d’expérience dans l’industrie en tant que conducteur de ligne et en tant que technicien d’exploitation puis technicien de maintenance sur des lignes de fabrication de hautes et diverses technicités au sein de la société Valéo à Etaples puis de la société Sonceboz en Suisse. Mais également de mon stage en tant que Membre Equipe de Projet R&D (9 Mois). Toutes ces expériences, ainsi que ma formation m’ont permis d’acquérir une expérience diversifié dans le domaine de la maintenance et de la mécanique, tant au niveau pratique tel que la maintenance préventive et curative qu’au niveau de sa préparation, de sa planification, que dans l’établissement de gamme de maintenance, mais aussi dans le domaine de la mécanique et de l’organisation du travail. Mais également dans l’organisation de la production et dans la répartition des taches entre les opérateurs et les conducteurs de ligne.



Mes compétences :

CATIA

Solidworks

SAP

OpenGL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autodesk Inventor

Autocad

Relation fournisseurs

Sécurité

Pilotage d'équipe

Pilotage d'activité

Suivi de chantiers

DAO

Cahier des charges

Lecture de plan

Planification

Appels d'offres

CAO