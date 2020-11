Sylvestre PERRIN

Manager expérimenté, spécialisé dans le développement de produits nouveaux, sur des canaux B to B et B to C, au niveau mondial. Ingénieur diplômé en Génie Industriel et titulaire d'un executive MBA de HEC.



Mon parcours de manager a un focus sur le développement de produits nouveaux, leur industrialisation et leur mise sur le marché, que je peux résumer en "Je mène des équipes qui créent puis vendent des nouveaux produits". J'ai exercé dans le domaine de la domotique et de la sécurité électronique pendant 12 ans, dans le domaine des automatismes industriels pendant 9 ans et dans le domaine de la distribution électrique pendant 3 ans.



Un leader énergique, optimiste avec un parcours à succès dans des grand groupes mondiaux. Développeur de talents, construisant des équipes performantes, engagées et loyales. Penseur analytique et conceptuel, donnant des perspectives et inspirant confiance à ses équipes. Reconnu pour la conduite du changement, l'innovation et les résultats. Type MBTI: ENTP, "L'innovateur"



Expérience du Six Sigma, de Value Base Selling, Voice of the Customer...Travail en anglais pendant plus de 10 ans et dans un contexte global: j'ai travaillé en Suède, au Japon, en Indonésie, aux USA,...et géré des activités et équipes globales.



Mes compétences :

Direction générale

Domotique

Marketing

Management

Business plan

Six Sigma

Sécurité

Industrie