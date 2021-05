Sebastien LANTIER

Actuellement en Master 2 MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) de spécialité SIRIS (Système d’'Information et Management du Risque) à Nice Sophia-Antipolis.



Je réalise ce Master en alternance au sein du groupe CNIM en tant que technicien process ayant en charge de développer une application pour l'industrie.



Précédemment en Master 1 et en Licence 3 MIAGE, j'ai réalisé un stage de 14 semaines chez Sharingbox, société belge dans le service "support informatique / développement"​ en ayant pour mission la refonte de la base de données actuelle et l'exploitation des données ( mise en place de graphiques ).



Je suis également diplômé d'une Licence Professionnelle Automatique Informatique Industrielle de spécialité Informatique de Commande en Réseaux parcours Systèmes Embarqués (mention Assez Bien) en alternance au sein de l'entreprise CNIM (2013) et d'un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (2012).



Durant les différents parcours qui composent mon parcours, j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances dans le domaine de l'informatique industrielle et l'informatique pure.

D'autre part, j'ai également pu acquérir des connaissances dans le domaine de la comptabilité grâce à mon poste de Vice-Trésorier au sein de Junior MIAGE Concept qui est l'une des 30 meilleures Juniors Entreprises de France et ce depuis 2013.



Je vous remercie pour l'attention portée à mon profil.



Mes compétences :

SQL

Python Programming

Open Office

MySQL Workbench

Microsoft C-SHARP

Java

HTML

ECLiPSe

C++

C Programming Language