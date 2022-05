Sébastien LANTIERI

Le Groupe Estia est un acteur majeur de la data intelligence qui rassemblent des statisticiens, des Data Scientists, des experts du décisionnel et des experts fonctionnels, autour d’une même passion: le management et la valorisation de l’information au service des directions métiers et d’un même objectif : faire des données un accélérateur business pour nos clients.

Cette spécialisation intègre des expertises pointues dans plusieurs grands domaines métier : CRM analytique & marketing opérationnel (gestion de campagnes marketing en environnement cross canal, DMP,…), Connaissance client (Datamining, Webmining,…), modélisation quantitative, Business Intelligence et, bien entendu, accompagnement de nos clients sur les sujets de Data Science & Big Data.

Cette offre se caractérise par une forte expertise fonctionnelle et se décline en trois lignes de métier: Estiafinancial.services opérant en termes de gestion de projet & d’analyse quantitative pour les fonctions financières et de gestion, Estiamarketing.services, spécialiste des chantiers de CRM & connaissance clients pris en charge par les directions marketing, commerciales et digitales, et Estiadata.science qui intervient à la fois sur les problématiques BI mais aussi sur les gisements de performance permis par la BigData et la Data science.

Le Groupe Estia délivre des prestations de conseil, de technologie et de marketing services autour de ce cœur de métier.

Le Groupe connait une croissance de + de 25 % chaque année depuis sa création en 2010 ; il accompagne actuellement plus de 30 clients grands comptes (Banques, Assurances, Médias, Energie, Distribution, ….) en Europe et en Amérique du Nord.

Plus d’informations sur :Array

@ : contact@groupe-estia.fr



Mes compétences :

SAS

SPSS

Data mining

Visual Basic

Microsoft Office