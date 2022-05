Sébastien LAPOIRE

Diplômé du BAC PRO technicien et études du bâtiment option assistant d'architecte, je réalise du dessin sur Autocad, Revit, Archicad et de la maquette 3D.

Je suis apte également à concevoir des retouches et photomontages. Mon passé de photographe est étroitement lié au monde de l'architecture et de la construction.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et à visiter mon site perso http://sebastienlapoire.free.fr



Mes compétences :

AutoCAD

Relevés de mesure

Adobe Photoshop

Retouche photo

Microsoft Office

Informatique

Architecture

Google Sketchup

Infographie

Photographie

Bricolage

Revit

Rigueur

SolidWorks

Archicad

Artlantis