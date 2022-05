Sébastien LAPORTE

Après des études en informatique industrielle

j'ai tout d'abord commencer par un poste de développeur sur des PDA industrielle MOTOROLA,INTERMEC et HONEYWELL pour ensuite évoluer vers un poste de responsable projet au sein d'un intégrateur de solution de traçabilité et de collecte de données



Apres 10 années passé chez différent intégrateur ( Nomadvance et IER) en tant que responsable projet en solution de mobilité,transport, voice-picking et RFID

,j ai en 2013 rejoins le constructeur Motorola solutions en tant que avant vente technique



Mes compétences :

Code barre

PDA

RFID

Traçabilité

WI-FI

