Sébastien LARUE

Après une carrière de 20 ans dans les fusiliers marins, je souhaite donner une seconde approche à ma carrière dans le domaine de la sécurité et la protection. Fort de rester au service des français dans un domaine encore méconnue, mais offrant une vaste opportunité d'évolution et de choix de carrière Disponible à compter du 20 décembre 2017.



Mes compétences :

PSE1

Contrôle d'accès

Accueil physique et téléphonique

Rondier

Télésurveillance

Intervention sur alarmes

Gestion d'accès

Armement

Moniteur de tir