Sébastien LASARTE

Disponible Avril 2016



Au cours de ces dernières années, j’ai travaillé sans compter les heures afin d’avoir un profil fort qui correspond aux critères du marché moderne.



Je peux aujourd’hui prétendre à un profil qui vous offre une grande sécurité quant à la réussite des missions que nous évaluerons ensemble au sein de votre organisation.



Comme vous le remarquez sur mon CV, je suis trilingue et j’ai une double compétence en commerce ainsi qu’en programmation. Je pourrai donc vous accompagner sur le long terme et nous pourrons ensemble conquérir des territoires inconnus et relever les défis du monde numérique moderne.



Ce que je recherche c’est une organisation dans laquelle j’aurai plaisir à me rendre, car sa sympathie n’a d’égale que son sérieux et son goût pour les défis.



Télécharger le CV : https://drive.google.com/open?id=0B5Xd1KqkKWD4WjRiRUx6MmlsR3c



Mes compétences :

Relations internationales

IT High Tech

Elevage - Fidélisation et création de récurences

Programmation

Grands Comptes

Chasse - Proespection

Marketing

Négociations