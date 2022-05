Sebastien LASBLEIS

Ingénieur qualité et Environnement chez mitsuba manufacturing france, mes missions s'articulent principalement autour de trois axes : La gestion des fournisseurs, la relation client et la gestion des systèmes Qualité et Environnement.



Mes compétences :

Technologie de d'informations et Services Web

AMDEC / FMEA

Plan d'expérience

Audit interne

Six sigma-lean manufacturing-DMAIC-MSP

Gestion des risques

Normes iso

Gestion de projets

Développement durable

Analyse environnementale

ISO TS 16949

Norme ISO 14001

Logiciels acoustiques OROS - Head acoustic

Microsoft Office