Sébastien LAVAUD

Agé de 39 ans et Titulaire d'une licence en Géographie à l'Université de Poitiers.

Après 10 ans d'enseignement en Histoire et géographie de la 6ème à la terminale, je suis depuis 6 ans en lien avec l'insertion :

- d'abord comme formateur référent auprès de la MGI

-et à ce jour formateur Référent "Formations conventionnées Région Pays de la Loire" et formateur en TRE (techniques de recherche d'emploi, dynamique et projet de groupe...)





Actuellement formateur référent pour le CEFOC (Centre de Formation Continue)pour le Groupe Sacré-Coeur, je suis en charge de 4 groupes de jeunes de 16 à 25 ans, sur des formations intitulées:

- Insertion par l'élaboration du projet professionnel (2 groupes)

- Formation d'aide à la recherche de contrats par alternance

- Prépa Et'Sup (formation préparatoire aux études supérieures (BAC +1)





Dynamique, polyvalent, à la recherche de nouveaux challenges.



Mes compétences :

formation ouverte à distance

Formation