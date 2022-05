Sébastien LAVAUX

Issu de la filière scientifique, je suis depuis longtemps attiré et intéressé par la construction. Ayant orienté mes études dans le domaine du génie civil, j'ai suivi des cours et fait des stages qui m'ont permis d’affiner mes goûts : je souhaite travailler dans le suivi de chantier de bâtiment et plus précieusement dans la réhabilitation.



Selon moi, un conducteur de travaux est avant tout un être humain qui en gère d'autres. La dimension humaine et sociale est cruciale pour un tel poste. Ensuite, il doit également avoir de solides connaissances techniques dans de nombreux domaines (électricité, plomberie, charpente ...). Il est le garant de la sécurité (des personnes, des équipements et de la finance) sur le site, et de son bon fonctionnement. Intermédiaire entre la construction, les bureaux d'étude, et le client, il est une sorte de clé de voûte du chantier et son rôle est crucial dans la réussite du projet.



Pour l'instant, je me vois très bien comme conducteur de travaux sur les chantiers de réhabilitation en Île-de-France. Je espère être bientôt en mesure de faire mes preuves et d'évoluer dans une entreprise qui me confiera des responsabilités.



Mes compétences :

Civil Engineering

Student

Conducteur de travaux

Bâtiment

Génie civil

Construction