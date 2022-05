Sébastien LAVERGNE

Une expérience récente dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la refonte du SI « préparation et suivi de vols » d’Air France.



Une expérience significative dans le domaine du trafic aérien (prévisions de trajectoires, navigation simulée).



Une expérience significative dans les systèmes d’information.



Une expérience en informatique de gestion et environnement J2EE (maintenance de matériel militaire).



Une maîtrise des différentes phases du cycle en V en tant que concepteur et développeur.



Compétences en développement informatique: langage AD, langage Java, notions scolaires en C/C++



Compétences en Statistiques et en Recherche Opérationnelle.



Mes compétences :

Ada

Assistance à maîtrise d'ouvrage

ATC

Cahier des charges

Conception

Contrôle aérien

CVS

Gestion de configuration

J2EE

JAVA

Java j2ee

Maîtrise d'ouvrage

Recherche

Recherche Opérationnelle

Rédaction

Rédaction de cahier des charges

Spécifications

Subversion

Système d'Information

Java EE

C++

Gestion de projet

Système de gestion de versions

SQL

Configuration informatique