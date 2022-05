Sébastien LE

Actuellement étudiant à l'université Jean Jaurès, je souhaite me réorienter vers un BTS SIO en alternance pour la rentrée scolaire 2016-2017.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'une entreprise dans laquelle effectuer mon alternance afin de pouvoir réaliser mon projet professionnelle et exceller dans le domaine de l'informatique.



Mes compétences :

C Programming Language

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2012

Linux

Administration résaux

Html 5 / css 3