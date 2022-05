Sébastien Le Bail, 27ans, Lorient, Permis B, Permis bateau



Tout d'abord, merci à vous de prendre le temps de consulter mon profil.



Après l'obtention de mon BTS Commerce International en Juin 2008, je suis parti en Australie afin de perfectionner mon niveau d'anglais et trouver du travail.



Là-bas, j'ai pu me faire ma propre expérience professionnelle en tant qu'assistant manager dans un supermarché de Sydney. J'ai obtenu ce poste grâce à une grande motivation, une bonne capacité d'adaptation ainsi qu'une bonne observation.



A mon retour en France, je suis devenu employé polyvalent à Domino's pizza, pour devenir assistant manager après 6 mois de travail.



Je travaillais également pour Virgin Mobile en tant qu'animateur commercial et conseiller/vendeur en hypermarché Leclerc dans le secteur de la téléphonie, GPS, APN, informatique.



A la fin de mon contrat, j'ai postulé au poste d'employé polyvalent à la Brittany ferries. Restauration, aide cuisine, préparation des cabines, accueil client, tel était mon quotidien pendant une saison, entre la France et l'Angleterre.



Je suis ensuite retourné en Australie pendant 2 ans. J'y ai travaillé comme en 2008, dans un supermarché de Sydney, puis me suis orienté vers la vente de prêt-à-porter pendant plusieurs mois. Dans le but d'y rester deux ans, j'ai également travailler dans le fruit picking, dans une bananeraie plus précisément.



De retour en France depuis peu, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur commercial. Ouvert à toutes propositions ainsi que toutes formations



Merci,

Cordialement,

Sébastien



Mes compétences :

Anglais

Bodyboard

COMMERCE

Commerce international

Export

Import

International

Management

Marketing

Négociation

Sport

Surf

Vente