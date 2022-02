Sébastien LE BAIL

Depuis 2010 :



- Items International, développement des activités de conseil stratégique et marketing en technologie, services numériques et énergies.

- eNovance, relations publiques et développement de l’activité Cloud compting.

2008 à 2010 : consultant et business manager chez Items International: conseil stratégique et création de nouvelles activités, coordination logistique de plusieurs événements spécialisés NTIC (recherches de sponsors, promotion, relations presse de l'Open World Forum 2008, 2009 et 2010, Future TV 2009 et L'Internet des objets 2008).



2000 à 2008: Religieux, recherches philosophiques et théologiques en France, Québec, Irlande, Belgique, Italie.



1997 à 2000 : création d'une activité multimédia (cédéroms, sites internet, intranet, bornes interactives) au sein de PCV, une agence de publicité, Saint Brieuc.



1994 à 1997 : fondateur et CEO de Supra Communication, une agence spécialisée en communication événementielle, institutionnelle et promotionnelle, Paris. Accompagnement des grandes entreprises de l'industrie du disque (Warner, Polygram, Universal, SonyMusic, etc.).



Mes compétences :

Cloud

Cloud computing

COMMERCE

COMPUTING

DNS

E commerce

Infrastructures

International

Internet

Management

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Open Source

Performance

Web