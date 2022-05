Sebastien LE BERRE

J'ai passer 7 ans en tant qu'électricien, puis 3 ans en tant que Technicien test pour Orange cela ma permis d'acquérir de l'expérience en gestion de groupe , prise d'initiative et autonomie . Par la suite j'ai décider de changer de domaine et est donc repris mes études pour décrocher un diplôme de BTS NRC ( Négociation et Relation Client),je suis actuellement en recherche active de stage ou contrat (CDD ,CDI,INTERIM) pour Valider la période a effectuer pour l'obtention de ce diplôme .



Mes compétences :

Consciencieux

Responsable

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Travail en équipe