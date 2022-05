Consultant SAP Ventes et Distribution (Certification SD associate) et Analyste technique.

Forte expérience dans la maintenance (Outsourcing et Off-shore) et les projets de mise en place (conception et déploiement.)

Intervient principalement sur le module SD mais connait également le module MM et la partie technique de SAP.

A la recherche de projets de mise en place, d'intégration ou de déploiement dans un contexte internationnal.



Mes compétences :

SAP SD