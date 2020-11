Matthieu HALLOUIN

Business développement et management des ventes

18 ans d'expérience professionnelle

9 ans de direction de projets et de développement commercial en Russie . Europe de l'Est

9 ans de direction de projets, de développement et de direction de grands comptes en France

Vente d'équipements, de technologies et de services

Management d'équipes

Management transverse

Direction de Business Unit et de Filiale

Création et développementde filiale à l'étranger

Stratégie de développement à l'International

Développement de partenariats locaux et sourcing local

Management de l'innovation et conduite du changement

Supervision de la planification et des coûts

Managements de grands projets techniques à l'International

Business Développement pour des solutions dans la logistique et la supply chain

Ventes et développement dans l'intralogistique, les technologies d'emballage, les machines de tri, les entrepôts automatisés, les convoyeurs et la robotique mobile

Responsable grand compte pour le démantèlement nucléaire et la déconstruction

Direction de projets technologies sensibles et nucléaire

Management environnement et décontamination dans le nucléaire

Coopération internationale et management de Programme

Conduite du changement Informatique (IT)

Anglais et Russe courants

Français : langue maternelle



Mes compétences :

Project management

Business Development

Supply Chain

Direction de centre de profits

Prospection

Technologies sensibles

Gestion de projets internationaux

Gestion de programme

Conduite du changement

Organisation

Gestion d'équipe

Développement international

Direction de projet

Europe de l'Est

Recrutement

Russie

Confidentialité

Planification

Sûreté nucléaire

Nucléaire

Export

Commerce international

Automatismes industriels

Logistique

Audit environnemental

Information Technology

IT Strategy

Environnement

Management commercial

Key account management

Brevets

Energie

Automobile

KAM