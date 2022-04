Julie HALLOUIN

D'une nature souriante et dynamique, je suis reconnue pour être fédératrice et force de proposition.



Assistante Communication, Chargée de Communication et Responsable Communication & Événementiel ; trois postes occupés au cours des 13 dernières années qui m'ont permis d'acquérir une grande polyvalence, de développer et d'asseoir mes connaissances et compétences en terme de communication Interne, Externe et Événementielle.



Mes compétences :

Organisation d'événements

Montage vidéo

Stratégie de communication

Création graphique

Mise à jour de contenu web

Étude de marché