Christelle LUCAS QUERCY

Communication et animation de réseaux

Depuis 2 ans je fais du management de projets et de la qualité.

J'ai une solide expérience au sein de collectivités territoriales en qualité de Directrice de la Communication(10 années).

Ma force de proposition, mon dynamisme et ma capacité à toujours me renouveler, me permettent de relever de nouveaux challenges.

Ma mission actuelle : mettre en place une stratégie de communication d'entreprise et un plan d'action



Travail réalisé suivant la méthodologie du mode projet (3 équipes de 14 personnes).





Diplômes:

2015 Master 2 management des projets et de la qualité -IAE





Mes compétences :

Rédaction

Force de proposition

Créativité

Autonomie

Relations Presse

Relations Publiques

Dynamisme

Adaptabilité

Rigueur

Management

Marketing

Stratégie

Leadership