Sébastien LE COUSTER

Photographe indépendant depuis 10 ans, je vis en Avignon et voyage à travers le monde qui est une grande source d'inspiration. Les différentes cultures, les paysages et les hommes, de par leur richesse et leur diversité, m’ont permis d’enrichir mes connaissances et mon style. J'ai pu y aiguiser mon œil et développer mon instinct de photographe.

Aujourd'hui c'est principalement dans mes déplacements aussi bien en France qu'à l'étranger que je puise mon inspiration photographique.



Passionné depuis mon plus jeune âge par la photographie, j’ai réalisé mes premiers tirages papier en chambre noire à 8 ans. Je la pratiquais en parallèle de mon travail. Mais très vite la photographie s'est imposée comme une évidence, raison pour laquelle j’ai décidé de m’y consacrer à plein temps après un cycle de formation.



Il m'était devenu indispensable de pouvoir exprimer en images ma façon de voir tout ce qui m'entoure : la vie, la nature, la ville, les hommes et femmes... J'ai trouvé au travers de portraits, paysages ou de reportages réalisés au fil du temps le moyen le plus abouti d'exprimer mes émotions.



J’ai été amené, entre autres, à réaliser des reportages pour la presse, l’industrie, de l’artisanat d’art, des manifestations sportives…



News et actualités :

- Lauréat du concours ECO Awards 2008

http://www.troistiers.com/actualites/laureat_du_concours_photo_ECO_Awards_2008.html

- Exposition photographique - 60 ans CEA Marcoule



- On en parle dans la presse

http://www.troistiers.com/revue_de_presse.html



Mes compétences :

Architecture

Communication

Photographe

Photographie

Portrait

Presse

Presse magazine

Publicité

Reportage

Industrie