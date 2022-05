Sebastien LE FAOU

Originaire du Sud de la France, ma passion pour les voyages m'a poussé à partir pour une année autour du monde pendant 1 an et me voila de retour depuis aout.



Mon parcours professionnel :

Suite a l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en informatique j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant que développeur java pour une société spécialisée dans le e-learning basée sur New York.

Très sportif, j'ai eu l'opportunité dès mon retour en France d'allier mes différents centres d'intérêts en intégrant l'enseigne Decathlon en tant que responsable application web.

Cette première mission m’a beaucoup séduit car elle m’a permis de mettre mes compétences au service de mes clients.

Avant mon départ autour du monde, j’ai évolué vers un poste en gestion de projet pour la réalisation d’une application smartphone de randonnée.



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Planification

Réalisation de devis

Management

Chiffrage

Spécifications techniques

Développement web