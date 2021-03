Sébastien LE GOFF

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Passionné par les métiers du service, j'ai développé une connaissance significative à divers niveaux de gamme tant dans la restauration rapide et qui plus est dans la restauration traditionnelle.



Mes missions successives m'ont amené à piloter et superviser des centres de profits, à prendre en charge au sein de mon périmètre tant l'encadrement et l'accompagnement des équipes sur le terrain, que le développement commercial et financier, avec pour objectifs la satisfaction client, la qualité du dialogue social et l'amélioration de la rentabilité.



Mes aspirations professionnelles : poursuivre l’aventure humaine dans la recherche permanente et quotidienne d’amélioration continue des performance de l’entreprise et m’épanouir en mettant mon énergie, mon savoir faire et savoir-être à son service dans des postes de responsable de secteur, directeur, directeur régional sur le Grand Ouest.





Mes compétences :

Gestion

Conseil

Marketing

Proactivité

Restauration

Réseau

Efficace

R�activit�

Ecoute