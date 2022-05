Sébastien LE GOFF

Corporate Key Account Manager

EFFICIENT IP

MAI 2018 – Aujourd'hui



Je suis en charge du développement commercial du secteur Privé chez Efficient IP, spécifiquement des clients du SBF 120.



Gestion complète d’un cycle de vente de la détection des besoins, de la qualification à la signature.

Coordination d’équipes virtuelles (Avant-ventes, PS, partenaires, marketing).

Hunting.

Vente de produits complémentaires sur la base installée directe et indirecte.

Lancement et gestion d’opérations de prospection (chasse, création et suivi portefeuille clients…).

Participation aux salons et séminaires.

Atteinte d’objectifs, tenue d’un forecast.

Compréhension des systèmes d’informations.



Mes compétences :

Cloud computing