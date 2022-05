Stéphanie BACHELIER

Après une expérience à Londres et au Canada en tant que Concierge, j'ai pu me familiariser avec la notion d'hospitalité à l'étranger et parfaire mes qualités professionnelles.



J'aime profondément le contact avec la clientèle et sentir l'enthousiasme chez un client à la suite d'une suggestion d'activités ou d'idées de sortie est toujours une satisfaction personnelle.



Travailler dans un nouvel environnement n'est pas un problème pour moi ! En effet, j'apprends vite et j'aime découvrir de nouvelles choses. Je suis curieuse, cultivée et je m'intéresse à beaucoup de domaines à la fois culturelles, gastronomiques et sportives. Je suis sérieuse, travailleuse et une personne de confiance





Mes compétences :

Conciergerie

Hôtellerie

International

Paris

Opéra

Adaptabilité

Dynamique

Relationnel

Pack Microsoft Office

Rigueur

Hospitalité