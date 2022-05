Sebastien LE POLLES

Entrepreneur dans l’âme et attiré par les activités liées au développement de l’environnement durable, j'ai précédemment créé et dirigé EURACKA SARL, société spécialisée dans le recyclage de matériel de stockage Industriel. Créée en 2003, je l'ai cédé à mon associé en 2007, PME de 9 personnes qui réalisait alors un peu plus de 1,6M€ de chiffre d’affaires annuel.



En 2009 je fonde FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT et lance la commercialisation des premiers kits de conversion bioéthanol en France devenant leader sur ce marché.

Inventeur et développeur des solutions innovantes qui font le succès de l’entreprise.



En 2014 je conçois et lance sur le marché la machine "hy-calamine " station de decalaminage et depollution moteur, avec notre équipe de R&D nous développons et créons l'EGR Pilot, système permettant de piloter la vanne EGR pendant la depollution, innovation majeure dans le monde de l'automobile qui fera l'objet d'un brevet international.



