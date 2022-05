Sébastien LE PONT

Qui sommes-nous ?

Créé en 2005, EncherExpert est un nouveau concept de dépôt-vente aux enchères via Internet : nous réceptionnons des objets de la part de particuliers ou d’entreprises qui nous mandatent pour les mettre en vente aux enchères sur Internet, moyennant une commission sur le prix de vente final.

EncherExpert possède plusieurs agences et points d'accueil sur Paris dans lesquels les clients déposent les articles qu'ils souhaitent vendre ou nous contactent pour un déplacement à domicile.



Nos prestations

EncherExpert met en oeuvre tout son professionnalisme pour assurer à ces articles la meilleure vente possible sur eBay. De la prise de photos professionnelles à la description détaillée et de la mise en vente des articles, nous nous occupons de tout.

Le service est simple : vous déposez, nous vendons, vous encaissez.



Ma fonction

Président d'EncherExpert depuis son passage en SAS, je suis en charge :

- du développement de la société et de l'ouverture de nouvelles boutiques

- de l'organisation et du système d'information

- de la finance



Mes compétences :

Directeur Financier

JAVA

Management

Management d'équipe

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Organisation

Système d'Information