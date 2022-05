Sébastien LE ROUX

Titulaire du BEP électrotechnique et du BAC Pro MSMA(Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés),j'ai été amené à développer mon autonomie et mon esprit d'initiative notamment en participant à l'entretien de l'outil industriel tant préventif que curatif.



Je possède également de l'expérience dans le secteur du montage industriel et naval.

J'ai eu au long de ce parcours l'opportunité de travailler sur différent chantiers aussi bien en atelier qu'en extérieur,ce qui m'a permis de développer ma technicité et ma rigueur.

La combinaison de ces professions fait de moi un candidat méthodique et polyvalent qui pourra parfaitement s'intégrer à votre équipe. Ma dernière fonction de technicien-monteur faisant suite à un poste de monteur-câbleur naval puis de technicien de maintenance atteste de mon expérience diversifiée et de ma capacité d'adaptation au milieu environnant.



Mes compétences :

montage-câblage

Maintenance industrielle