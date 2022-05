Sebastien LEBLANC

Diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès, je mets en oeuvre mes compétences d’ingénieur généraliste au sein de la société de conseil Abylsen et par le biais du client Constellium.



De part mon poste de chargé d’affaires automatisme et supervision, je pilote le lot automatisme d’un projet d’investissement de 7M€. J’assure l’interface avec les clients internes de Constellium et les sous-traitants, pour proposer des solutions adaptées aux besoins, selon les standards de Constellium. Ce poste me permet de développer mes compétences en analyse du besoin, rédaction de documents spécifiques et suivi d’avancement.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, mon poste évolue naturellement vers un poste de responsable des essais lors de la mise en service des machines.



Les missions dont j’ai eu la charge pour la société Abylsen m’ont permis de travailler avec de multiples partenaires, et de mettre en avant mes fortes capacités d’adaptation.

Fort de mes précédentes expériences industrielles (Michelin, Constellium) et de ma formation en école généraliste, je possède de bonnes compétences d’analyse et de synthèse.

Rigoureux et motivé, j’attache une grande importance à l’esprit d’équipe et à la communication.



Mes compétences :

Microsoft Office

Matlab

Lean Manufacturing

Mécanique

CAO

Electronique