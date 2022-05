Sébastien LEBLANC

Conseiller en immobilier indépendant avec IAD FRANCE



De formation supérieure en droit et en droit immobilier, j'ai acquis au cours de mes différentes fonctions, une expérience confirmée dans le domaine notarial, le management, la gestion de dossier, l'animation et la formation.



Résumé de carrière :

Clerc de notaire

Formateur sur logiciel juridique et comptable

Responsable de formation

Responsable de la gestion du Patrimoine



Mes compétences :

Réglementation de la location

Ingénierie de la formation

Procédure de transaction immobilière

Réglementation de la copropriété

Eléments de base en gestion de ressources humaines

Droit immobilier

Droit Notarial

Gestion de projets

Manager

Animation de formations

Comptabilité notariale

Formateur

Gestion locative

Logement social