Bonjour.



Je suis passionné par les métiers de la construction et désormais du commerce.



Depuis trois ans, je suis avant tout au service au client. Ma persévérance et ma rigueur m'ont permis d'établir une relation de confiance.



Lors de mon CQP de vendeur interne, j'ai participé à l’accroissement du chiffre d’affaire de 5 % à travers le lancement d’une nouvelle gamme de produits.



Aussi, pour relever de nouveaux challenges aux côtés de l'entreprise qui m'accueillera de manière pérenne, je serai ravi de mettre mes compétences de manière efficace et sérieuse.



Sébastien LEBON.



Mes compétences :

Building materials

Forklift Trucks