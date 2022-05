Sébastien LEBOUL

Je suis ouvert à toutes propositions de poste, que se soit en mise au point, en suivi et developpement de véhicule de compétition mais également en technicien après vente.



Passionné par l’automobile et la mécanique générale, j’ai débuté mon parcours scolaire par un BAC STI : génie mécanique, système motorisé (pendant ces trois années, j’ai pu découvrir le monde de l’automobile, et les différents organes d’un véhicule et systèmes équipant les voitures modernes comme anciennes).



Suite à ce Bac, j’ai voulu me spécialiser dans le moteur en m’orientant vers un BTS MCI (moteur à combustion interne). Durant ces deux années j’ai pu approfondir mes connaissances sur les différents moteurs (essence, diesel, 2 temps, 4 temps,) et avec les moyens mis à notre disposition nous avons pu découvrir les différents logiciels de contrôle moteur, ainsi que les différents moyens d’essai permettant leur calibration.



Après ces deux années de BTS en 2006, j’ai ensuite été embauché au sein de MAGNETI MARELLI en tant que technicien mise au point banc moteur, dans la partie contrôle moteur. Ma première mission au sein de l’entreprise était de faire du suivi et de l’expertise de pièces et de cycle d’endurance au banc moteur pour le compte d’AUDI sur le 1.8TFSI équipant les AUDI A5 et VW Passat.

En parallèle j’ai pris en main les logiciels INCA et HELIOS, en attaquant la mise au point sur banc et véhicules. Les premières activités au banc, étaient la calibration anti-cliquetis, suivi d’essai de protection thermique, j’ai ensuite réalisé de l’EOBD ainsi que de la calibration antipollution pour les moteurs essence et éthanol pour le compte de PSA. Cette mise au point m’a permis de découvrir tous les items de la calibration moteur que se soit le départ à froid, la mise en action, l’agrément de conduite et la dépollution.



Je suis ensuite partie en formation à Bologne au sein de la maison mère de MAGNETI MARELLI pour être formé sur le système MULTIAIR, de manière à être autonome pour la calibration du remplissage et du cliquetis sur le 1.4 des Alfa Mito en France.



Fin 2009, je rejoignais les équipes de mise au point essence de PSA et j’intégrais la partie agrément de conduite qui inclus la mise au point des fonctions ralenti (ralenti statique, roulant, réinjection naturelle), canister (recyclage des vapeurs de carburant du réservoir), protection thermique (contrôle des températures soupape et catalyseur) et agrément final (accel, decel et suivi de fil)





En parallèle de mon cursus professionnel, j’ai suivi en 2000 l’écurie Seikel Motorsport qui engagait des 911 GT3-R n°73 76, et j’ai assisté les ingénieurs à la télémétrie lors des 24heures du mans 2000

J’ai ensuite passé 3 années avec le Konrad Motorsport qui engageait des Saleens S7-R au 24heures du mans. Durant ces 3 années, j’ai suivi le team manager de l’écurie de l’organisation de l’équipe à la gestion en course.



Mes compétences :

motoriste

sport auto

automobile